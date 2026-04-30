Der Stadtteil Idar soll sich weiter entwickeln: mehr Grün, mehr Platz, mehr Wohn- und Lebensqualität. Wie das konkret aussehen kann, steht allerdings noch nicht fest. Grundbedingung für Maßnahmen: eine hohe finanzielle Förderung.
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Nach einer hitzigen Debatte im Bauausschuss ging es im Stadtrat deutlich geschmeidiger zu, wenngleich es auch dieses Mal kleine „Spitzen“ gab. Hintergrund ist die geplante Erweiterung des Sanierungsgebiets „Kernbereich Idar“ von derzeit knapp fünf auf 22,5 Hektar.