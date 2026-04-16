Polizeieinsatz in der Stadtverwaltung: Den Mitgliedern des Idar-Obersteiner Hauptausschusses wurde die Kriminalstatistik 2025 vorgestellt. 2704 Straftaten wurde im Dienstbereich der Polizei Idar-Oberstein im Jahr 2025 erfasst.
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Kimberly Short, Leiterin der Idar-Obersteiner Polizeiinspektion, informierte in der Sitzung des städtischen Hauptausschusses über die Kriminalstatistik 2025. Was sie ihrem engagierten Vortrag voranstellte: Der örtliche Zuständigkeitsbereich der Polizei Idar-Oberstein umfasst die Stadt Idar-Oberstein mit ihren 13 Stadtteilen sowie die VG Herrstein/Rhaunen und ist derzeit für die Sicherheit von 52.