23-Jährige ist chronisch krank Idar-Obersteinerin: Schon morgens ist die Batterie leer 24.11.2025, 08:00 Uhr

i Yola Brust (23) aus Idar-Oberstein führt ein Leben mit vielen Einschränkungen. Der Traum vom Kunststudium liegt erst einmal auf Eis. Yola Brust

Jedes Geräusch ist zu viel, jede kleine Anstrengung wirft sie tagelang aus der Bahn. Yola Brust (23) aus Idar-Oberstein leidet unter der Krankheit ME/CFS (chronisches Fatigue-Syndrom).

„Ich wollte immer selbstständig als Künstlerin arbeiten, zeichne schon immer gerne und male meine Wände bunt an. Das habe ich von meinem Opa“, lacht Yola Brust. Es liegt tatsächlich in den Genen: Der Opa ist Karlheinz Brust – im Herbst 2024 verstorbener Maler, Grafiker und Bildhauer, vielfach ausgezeichnet und weit über seine Heimatstadt Kirn bekannt.







