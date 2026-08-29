Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Obersteinerin Nana Prestel glänzt mit Tigerauge 29.08.2026, 15:00 Uhr

i 1. Preis, Hauptwettbewerb: „Scheherazade“, Nana Prestel aus Idar-Oberstein Ch-Photodesign, Cornelia Heinz

Die Würfel sind gefallen: Den ersten Platz beim diesjährigen Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis belegt Nana Prestel aus Idar-Oberstein. Beim Nachwuchswettbewerb siegt Gloria Forat aus Fohren-Linden. Insgesamt wurden 52 Arbeiten eingereicht.

Die Sieger des 56. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein 2026 stehen fest. Die Jury – Frank Frühauf, Oberbürgermeister von Idar-Oberstein, Gesa Hufmann, Chefredakteurin der Uhren- und Schmuckredaktion markt intern, Heide Rezepa-Zabel, Kunsthistorikerin und Gemmologin, Michael Seubert, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Gold- und Silberschmiede und Scott Wempe, Kommanditist und Mitinhaber Juwelier Gerhard D.







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