Schmuck- und Edelsteinpreis
Idar-Obersteinerin Nana Prestel glänzt mit Tigerauge
1. Preis, Hauptwettbewerb: „Scheherazade“, Nana Prestel aus Idar-Oberstein
1. Preis, Hauptwettbewerb: „Scheherazade“, Nana Prestel aus Idar-Oberstein
Ch-Photodesign, Cornelia Heinz

Die Würfel sind gefallen: Den ersten Platz beim diesjährigen Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis belegt Nana Prestel aus Idar-Oberstein. Beim Nachwuchswettbewerb siegt Gloria Forat aus Fohren-Linden. Insgesamt wurden 52 Arbeiten eingereicht. 

Lesezeit 5 Minuten
Die Sieger des 56. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein 2026 stehen fest. Die Jury – Frank Frühauf, Oberbürgermeister von Idar-Oberstein, Gesa Hufmann, Chefredakteurin der Uhren- und Schmuckredaktion markt intern, Heide Rezepa-Zabel, Kunsthistorikerin und Gemmologin, Michael Seubert, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Gold- und Silberschmiede und Scott Wempe, Kommanditist und Mitinhaber Juwelier Gerhard D.
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