Nachwuchstalent aus der Region Idar-Obersteiner David Bangert träumt von der Formel 1 Vera Müller 13.03.2026, 12:30 Uhr

i Mit Talent und Fleiß ans Ziel: David Bangert (13 Jahre) will im Kartsport an die Spitze und hat weitere große Ziele. Hierfür suchen er und seine Familie Sponsoren. Anna Bangert

Der 13-jährige David aus Idar-Oberstein will an die Spitze im Kartsport und träumt von der Formel 1. Damit der kostspielige Aufstieg in die Junior-Klasse gelingt, setzt seine Familie nun auf eine besondere Spendenaktion.

Seine Begeisterung für Autos und Motorsport begleitet ihn eigentlich schon, seit er denken kann. Nun gibt er Vollgas: David Bangert ist 13 Jahre alt und besucht aktuell die siebte Klasse des Göttenbach-Gymnasiums in Idar-Oberstein. Sein Ziel: im Kartsport an die Spitze gelangen.







