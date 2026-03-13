Der 13-jährige David aus Idar-Oberstein will an die Spitze im Kartsport und träumt von der Formel 1. Damit der kostspielige Aufstieg in die Junior-Klasse gelingt, setzt seine Familie nun auf eine besondere Spendenaktion.
Seine Begeisterung für Autos und Motorsport begleitet ihn eigentlich schon, seit er denken kann. Nun gibt er Vollgas: David Bangert ist 13 Jahre alt und besucht aktuell die siebte Klasse des Göttenbach-Gymnasiums in Idar-Oberstein. Sein Ziel: im Kartsport an die Spitze gelangen.