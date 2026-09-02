Unsere guten Seelen Idar-Obersteiner Wolfgang Späth liebt die harten Klänge Peter Bleyer 02.09.2026, 18:00 Uhr

i Ob Eric Clapton, Led Zeppelin oder Cream – Wolfgang Späth verehrt die alten Haudegen des Rock. HOSSER

Seit Jahrzehnten engagiert sich der 68-jährige Idar-Obersteiner Wolfgang Späth für den Verein Blue Note. Seine Liebe zur Musik treibt ihn an – er will sie mit den Menschen in der Region teilen.

Er hat Eric Clapton live gesehen, 1978 in der Saarlandhalle war das. Ein absolutes Highlight für ihn. Ronnie James Dio – von Fans auf dem ganzen Globus als Gott des Heavy Metal verehrt – erlebte er ganze zehn Mal. Sein Herz schlägt für die Musik. Deshalb will er sie auch den Menschen in der Region nahebringen: Seit Vereinsgründung engagiert sich Wolfgang Späth ehrenamtlich im Idar-Obersteiner Verein Blue Note.







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