Amtsgericht Bad Kreuznach
Idar-Obersteiner wegen vieler Straftaten verurteilt

Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung sowie Verstöße gegen ein Kontaktverbot, Pkw-Diebstahl: Eine hohe Zahl an Straftaten wurden dem Angeklagten aus Idar-Oberstein zur Last gelegt. 

Weil er in kurzer Zeit eine Vielzahl von Straftaten begangen hat, verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 33-jährigen Idar-Obersteiner zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. In das Urteil einbezogen wurde eine Verurteilung des Angeklagten vom November 2024 zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten.

