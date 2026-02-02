Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung sowie Verstöße gegen ein Kontaktverbot, Pkw-Diebstahl: Eine hohe Zahl an Straftaten wurden dem Angeklagten aus Idar-Oberstein zur Last gelegt.

Weil er in kurzer Zeit eine Vielzahl von Straftaten begangen hat, verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 33-jährigen Idar-Obersteiner zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.

In das Urteil einbezogen wurde eine Verurteilung des Angeklagten vom November 2024 zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten.