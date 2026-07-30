Meinung zu Tiefenstein
Idar-Obersteiner Verwaltung kommt nicht unter die Räder
Meinung von Vera Müller
Meinung von Vera Müller
Jens Weber. MRV

Wie geht es nun in der Tiefensteiner Straße weiter? Vermutlich erst einmal gar nicht, vermutet Redakteurin Vera Müller.   

Lesezeit 1 Minute
Nach der Diskussion im Idar-Obersteiner Stadtrat zur Tiefensteiner Straße standen die Zuhörer noch lange draußen und schauten zum Teil ein wenig ratlos: Was heißt das jetzt alles?Bürgermeister Friedrich Marx, der im Juli 2027 vorzeitig in Ruhestand geht, gelang tatsächlich ein kleines Kunststück: Er kochte sämtliche Emotionen mit Sachlichkeit und Ruhe runter, räumte entspannt einen Verwaltungsfehler ein und moderierte eine Situation, die sich ...
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