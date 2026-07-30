Wie geht es nun in der Tiefensteiner Straße weiter? Vermutlich erst einmal gar nicht, vermutet Redakteurin Vera Müller.
Lesezeit 1 Minute
Nach der Diskussion im Idar-Obersteiner Stadtrat zur Tiefensteiner Straße standen die Zuhörer noch lange draußen und schauten zum Teil ein wenig ratlos: Was heißt das jetzt alles?Bürgermeister Friedrich Marx, der im Juli 2027 vorzeitig in Ruhestand geht, gelang tatsächlich ein kleines Kunststück: Er kochte sämtliche Emotionen mit Sachlichkeit und Ruhe runter, räumte entspannt einen Verwaltungsfehler ein und moderierte eine Situation, die sich ...