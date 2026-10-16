Opal-Hotel in der Börse
Idar-Obersteiner Verwaltung besteht auf Brandschutz  
Das Thema Brandschutz sorgt dafür, dass die Diamant- und Edelsteinbörse in den Fokus gerät. Wie es weitergeht, weiß zurzeit niem
Das Thema Brandschutz sorgt dafür, dass die Diamant- und Edelsteinbörse in den Fokus gerät. Wie es weitergeht, weiß zurzeit niemand so wirklich. Davon betroffen ist auch das dortige Opal-Hotel.
HOSSER

Was ist denn nun im Opal-Hotel in der Diamant- und Edelsteinbörse? Offenbar war Jürgen Caesar, der das gebuchte Zimmer nachts verlassen hat, nicht der einzige Gast. Und was sagt die Stadtverwaltung zu diesen Vorfällen in Idar-Oberstein? 

Lesezeit 2 Minuten
Verstecke Kamera? So kam sich Jürgen Caesar vor, als er in sein Zimmer im Opal-Hotel über den Dächern seiner früheren Heimat in der Diamant- und Edelsteinbörse verbringen wollte, weil er aus Thüringen für ein Treffen der alten DAK-Kollegen nach Idar-Oberstein gereist war – dann aber eigentlich sein Zimmer um Mitternacht wieder hätte verlassen müssen.
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