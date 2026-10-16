Was ist denn nun im Opal-Hotel in der Diamant- und Edelsteinbörse? Offenbar war Jürgen Caesar, der das gebuchte Zimmer nachts verlassen hat, nicht der einzige Gast. Und was sagt die Stadtverwaltung zu diesen Vorfällen in Idar-Oberstein?
Lesezeit 2 Minuten
Verstecke Kamera? So kam sich Jürgen Caesar vor, als er in sein Zimmer im Opal-Hotel über den Dächern seiner früheren Heimat in der Diamant- und Edelsteinbörse verbringen wollte, weil er aus Thüringen für ein Treffen der alten DAK-Kollegen nach Idar-Oberstein gereist war – dann aber eigentlich sein Zimmer um Mitternacht wieder hätte verlassen müssen.