Opal-Hotel in der Börse Idar-Obersteiner Verwaltung besteht auf Brandschutz Vera Müller 16.10.2026, 06:00 Uhr

i Das Thema Brandschutz sorgt dafür, dass die Diamant- und Edelsteinbörse in den Fokus gerät. Wie es weitergeht, weiß zurzeit niemand so wirklich. Davon betroffen ist auch das dortige Opal-Hotel. HOSSER

Was ist denn nun im Opal-Hotel in der Diamant- und Edelsteinbörse? Offenbar war Jürgen Caesar, der das gebuchte Zimmer nachts verlassen hat, nicht der einzige Gast. Und was sagt die Stadtverwaltung zu diesen Vorfällen in Idar-Oberstein?

Verstecke Kamera? So kam sich Jürgen Caesar vor, als er in sein Zimmer im Opal-Hotel über den Dächern seiner früheren Heimat in der Diamant- und Edelsteinbörse verbringen wollte, weil er aus Thüringen für ein Treffen der alten DAK-Kollegen nach Idar-Oberstein gereist war – dann aber eigentlich sein Zimmer um Mitternacht wieder hätte verlassen müssen.







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