Der legendäre Idar-Obersteiner Treppenlauf lockt wieder zahlreiche Sportbegeisterte an. Eine prominente Schirmherrschaft trifft dabei engagierte Helfer auch aus der Blaulichtfamilie für ein einzigartiges Event.
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. Seit Mitte Mai erleben Touristen ein seltsames Phänomen, während sich die Einheimischen längst daran gewöhnt haben: Jeden Dienstag, pünktlich um 18:30 Uhr, macht sich eine immer größer werdende Läufergruppe auf den Weg durch die Fußgängerzone, um von dort aus über Hunderte von Treppen den höchsten Punkt zu erlaufen, der über der Obersteiner Altstadt thront.