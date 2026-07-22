Julia Klöckner Schirmherrin
Idar-Obersteiner Treppenlauf steigt am 20. September
Die Dynamik der Läuferinnen und Läufer lässt sich hier erahnen. Jeden Dienstag 18:30 Uhr treffen sich die laufbegeisterten Athle
Die Dynamik der Läuferinnen und Läufer lässt sich hier erahnen. Jeden Dienstag 18:30 Uhr treffen sich die laufbegeisterten Athletinnen und Athleten und nehmen sich der Herausforderung von Treppenstufen und Höhenmetern an.
Leonhard Stibitz

Der legendäre Idar-Obersteiner Treppenlauf lockt wieder zahlreiche Sportbegeisterte an. Eine prominente Schirmherrschaft trifft dabei engagierte Helfer auch aus der Blaulichtfamilie für ein einzigartiges Event.

Lesezeit 2 Minuten
. Seit Mitte Mai erleben Touristen ein seltsames Phänomen, während sich die Einheimischen längst daran gewöhnt haben: Jeden Dienstag, pünktlich um 18:30 Uhr, macht sich eine immer größer werdende Läufergruppe auf den Weg durch die Fußgängerzone, um von dort aus über Hunderte von Treppen den höchsten Punkt zu erlaufen, der über der Obersteiner Altstadt thront.
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