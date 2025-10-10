Bauausschuss beschließt Idar-Obersteiner Tourist-Info soll schöner werden 10.10.2025, 10:11 Uhr

i Die Tourist-Info am Obersteiner Marktplatz erhät ein attraktiveres Innenleben. Das beschloss der Bauausschuss. Fotostudio Hosser. Hosser

In die Jahre gekommen ist die Einrichtung der Tourist-Info am Obersteiner Marktplatz. Das soll sich ändern. Das Gute daran: Das Projekt wird bezuschusst.

Die städtische Tourist-Information am Marktplatz Oberstein wird von rund 30.000 Laufkunden jährlich frequentiert. Sie ist oft nicht nur die erste Anlaufstelle für Gäste, sondern auch die Visitenkarte der Stadt Idar-Oberstein an exponierter Stelle. Umso wichtiger sei es für eine belebte Innenstadt, dass sich die Räumlichkeiten in einem modernen gepflegten Ambiente befinde, das Lust auf Idar-Oberstein mache.







Artikel teilen

Artikel teilen