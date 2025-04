Der Tagesaufenthalt Horizont ist ein Baustein in einem Netzwerk, das Menschen in Not unterstützen und vor Wohnungslosigkeit bewahren sollen. Neben dem Horizont sind dies auch die Beratungsstelle für Wohnraumsicherung und die Straßensozialarbeit.

Diakon Dieter Groh-Woike hatte bei seinem Kurzvortrag ein aufmerksames Publikum und lieferte wertvolle Informationen mit Blick auf die Fachberatungsstelle zur Wohnraumsicherung, den Tagesaufenthalt Horizont und den Straßensozialdienst: Auf der Tagesordnung der Sitzung des Stadtrats Idar-Oberstein stand die Abstimmung über die Fortführung des Kooperationsvertrages mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie/Wohnungslosenhilfe Obere Nahe (WLH), die diese Angebote in der Stadt seit Jahren mit Leben füllt.

Die WLH hatte die Fortführung des Kooperationsvertrages beantragt, in dem die Mitfinanzierung durch die Stadt geregelt ist. Der Hauptausschuss hatte in seiner Sitzung am 12. März dem Antrag bereits zugestimmt und dem Stadtrat die Verabschiedung empfohlen.

Groh-Woike erläuterte: „Die Fachberatungsstelle zur Wohnraumsicherung (FBS Wohnraumsicherung) ist eine präventive Hilfe, um Obdach- und Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Sie arbeitet ambulant und nachhaltig, um einen drohenden Wohnungsverlust zu verhindern.“ Die FBS Wohnraumsicherung wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Rheinland-Pfalz gefördert. Die Stadt Idar-Oberstein trägt ein Viertel der Fördersumme bei, das sind 16.250 Euro von insgesamt 65.000 Euro. Im Jahr 2024 sind 575 Beratungen erfolgt: „Die Klienten kommen überwiegend aus eigener Motivation. Vermittlungen erfolgen zudem von Ordnungsamt, Jobcenter, anderen sozialen Diensten oder über Bekannte.“

Im Unterschied zu Klienten der Wohnungslosenhilfe suchten auch Familien die Beratungsstelle auf. Etwas mehr als die Hälfte der Klienten habe noch einen Mietvertrag. Ein weiterer Teil lebe in einer Wohnung ohne Mietvertrag, im Fachjargon „Couch Hopping“ genannt. Diese Gruppe verfüge über keinen eigenen Mietvertrag und sei auf Freunde und Bekannte angewiesen, bei denen sie zeitweise unterkommen. Neben Miet- oder Energieschulden bestünden in der Regel weitere Problemlagen, die mit den Klienten zusammen bearbeitet werden. Aufgrund der vielfältigen Probleme, die zu einem drohenden Wohnungsverlust geführt hätten, seien die Unterstützungsleistungen durch die FBS sehr vielfältig.

Digitale Teilhabe verbessern

Der Tagesaufenthalt Horizont ist von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. „Da sich arme Menschen in der Regel zurückziehen und in Gefahr sind, zu vereinsamen, ist der Tagesaufenthalt ein wichtiger Ort, um Menschen zu treffen, miteinander zu reden, nicht alleine zu sein. Besuchern bietet er einen niedrigschwelligen Zugang zur FBS Wohnraumsicherung. Täglich gibt es Frühstück und ein warmes Mittagessen gegen einen freiwilligen Kostenbeitrag“, informierte Groh-Woike. Eine Dusche, Waschmaschine und Trockner können genutzt werden. Für die digitale Teilhabe stehen ein PC mit Drucker und die Tageszeitung bereit. Etwa 30 Besucherinnen und Besucher sind täglich im Tagesaufenthalt zu Gast. Zwei Mitarbeitende im Tagesaufenthalt werden durch das Jobcenter Kreis Birkenfeld gefördert. Die WLH freue sich, wie in der Tafel, auch im Tagesaufenthalt auf ehrenamtliche Mitarbeit, stellte Groh-Woike klar.

In 2024 16 Zwangsräumungen begleitet

Der Straßensozialdienst (Streetworker) sucht Menschen auf den Straßen und Plätzen in der Stadt auf. Notwendig sei ein Vertrauensaufbau zu Menschen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, um die notwendige Unterstützung anbieten zu können. Häufige Hilfen seien die Begleitung zu Behörden, um die existenziellen Lebensgrundlagen sicher zu stellen. Die Menschen, die auf der Straße leben, zu motivieren, medizinische Hilfen anzunehmen, ist eine wichtige Aufgabe. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt versuche der Straßensozialdienst, Kontakt zu Menschen aufzubauen, gegen die eine Zwangsräumung ausgesprochen wurde: „Leider ist die Zeitspanne vom Bekanntwerden einer Zwangsräumung oft zu kurz, um eine Wohnungslosigkeit zu verhindern. 2024 wurden 16 Zwangsräumungen begleitet. Oft bleibt hier nur eine ordnungsrechtliche Unterbringung, bei denen der Straßensozialdienst das Ordnungsamt unterstützt.“ Groh-Woike rückte den Aspekt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in den Fokus.

Die Stadtratsmitglieder sprachen ihren Dank für die geleistete Arbeit aus und beschlossen die Förderung der vorgestellten ambulanten Hilfen der Wohnungslosenhilfe. Groh-Woike, Leiter der Einrichtung, ist erleichtert über die Beschlussfassung: „Bislang waren die Förderzeiträume auf jeweils drei Jahre, bei der Fachberatung auf zwei Jahre gedeckelt. Die dauerhafte Förderung erlaubt uns nun, unbefristete Arbeitsverträge zu schließen und dadurch hoffentlich einfacher qualifiziertes Fachpersonal zu rekrutieren.“