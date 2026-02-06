Ziel: Keiner ohne Abschluss
Idar-Obersteiner Schulklasse: Mit Vertrauen zum Erfolg
„Keine/r ohne Abschluss“ ist das Motto von Julia Molters Klasse. Die Lehrerin kann sich hier mehr Zeit nehmen und Schüler individuell fördern.
„KoA“ steht für „Keiner ohne Abschluss“: An der Realschule plus Rostocker Straße in Idar-Oberstein sollen diejenigen aufgefangen werden, die bisher in neun Schuljahren keinen Abschluss geschafft haben. Julia Molter betreut die jungen Menschen. 

Julia Molter strahlt Power, pädagogische Leidenschaft und Optimismus aus. Die 39-jährige Konrektorin und Lehrerin an der Realschule plus Rostocker Straße in Idar-Oberstein betreut aktuell eine weitere „Keiner ohne Abschluss“ (KoA)-Klasse. Die Vorgängerklasse und auch die Pädagogin selbst waren im Spätsommer 2025 durch eine SWR-Doku („Lehrerin mit Herz und Hoffnung“) bekannt geworden, und auch unsere Zeitung berichtete über die ungewöhnliche ...

