Idar-Obersteiner Schüler erfolgreich an der Börse

Das Planspiel Börse gibt es seit 1983 unter der Schirmherrschaft der Sparkassen in ganz Europa. Schüler und Studententeams von zwei bis vier Teilnehmern verfügen über ein virtuelles Kapital von 50.000 Euro. Über eine App können in der aktuellen Spielvariante Wertpapiere zu Echtzeitkursen gehandelt werden, mit dem Ziel, das Kapital zu mehren.

Nach einem Rückgang der Teilnahmerzahlen hatte die KSK Birkenfeld mit der Ausrichtung pausiert. Auch durch das Engagement von Lehrkräften an den regionalen Schulen wurde das Wirtschaftsspiel nun aber wieder erfolgreich. Von KSK-Seite schafften Katja Grasmück und Anabelle Drokur die Voraussetzungen und kontaktierten die Schulen im Geschäftsgebiet. Europaweit nahmen rund 113.000 Schülerinnen und Schüler teil, im Kreis Birkenfeld waren es 152 Teilnehmer in 64 Teams. Teilnehmende Schulen waren die BBS Idar-Oberstein/Harald-Fissler-Schule, die Ida-Purper-Schule sowie die IGS Herrstein-Rhaunen.

Das Team mit dem selbstgewählten Namen „ESM“ der Ida-Purper-Realschule in Idar beeindruckte mit einer außergewöhnlichen positiven Depotentwicklung. Sie vermehrten ihr Grundkapital um fast 19.400 Euro. Der Zuwachs von rund 38 Prozent brachte das Team landesweit auf Platz 2 und bundesweit auf Platz 13. Betreuende Lehrkraft war Boris Eberle.

Platz zwei im Kreis geht an Akatsuki, ein Team der BBS Wirtschaft, dicht gefolgt vom Team Meddler, ebenfalls von der BBS. Die Harald-Fissler-Schule ist ohnehin seit Wiederbeginn des Börsenspiels mit großem Eifer und Erfolg dabei. Sie stellten mit 89 Schülern in 39 Teams erneut mit Abstand die größte Teilnehmerzahl. Die BBS stellte auch den Sieger in Sachen Nachhaltigkeit. Die Teams werden betreut durch Mario Passanante. Das Börsenteam „Smartwiedasauto“ holte mit einem Wertzuwachs von ca. zehn Prozent Platz eins, gefolgt vom Team Maga der IGS Herrstein-Rhaunen, die ihr Kapital um rund 1500 Euro vermehrten.

Anabelle Drokur und Katja Grasmück, verstärkt durch Spielbetreuer Niklas Jahke, besuchten nun die Schulen, um sich für die Teilnahme zu bedanken und die Preise und Präsente für die Siegerteams zu überreichen. Die Schulen wissen das Angebot der KSK zu schätzen. Es ergänzt prima den Wirtschaftskundeunterricht, und die Teams haben Spaß beim Handeln und lernen vom Erfolg, aber auch durch Misserfolg. Das Börsenspiel stärkt den Teamgeist und fördert den Diskurs zwischen den Schülern, die sich dabei über Wirtschaftsthemen unterhalten. Die Kenntnis von aktuellen Themen aus Politik und Weltgeschehen sind dabei unerlässlich. So kommt es zum spielerischen Lerngewinn, was von den Schulen begrüßt und gefördert wird. Dabei spielen die betreuenden Lehrer eine wichtige Rolle, da sie ihre Teilnehmer über den Zeitraum der vier Spielmonate immer motivieren, am Ball zu bleiben und die Kursentwicklung stets im Auge zu haben. les