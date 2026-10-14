Fastnacht in der Krise Idar-Obersteiner Romozug: Wie geht es weiter? Vera Müller 14.10.2026, 16:07 Uhr

i Zugchef Andre Dalheimer: 2026 sollte sein letzter Zug sein, offenbar hängt er noch ein Jahr dran. Fotostudio Hosser. Hosser

Gerüchte sind im Umlauf: Gibt es 2027 etwa keinen Rosenmontagszug in Idar-Oberstein? Unsere Zeitung fragte nach. In der Tat stellt die Organisation ein Problem dar. Zumindest mit Blick aufs übernächste Jahr.

Die gute Nachricht: Es soll wohl auch im nächsten Jahr einen Rosenmontagszug in Idar-Oberstein geben. Die schlechte Nachricht: Die Organisation und vor allem die Perspektive stellen ein Problem dar. Gerüchte machen den Umlauf:Blicken wir zurück: Die Schmuckstadt präsentierte sich beim Rosenmontagszug 2026 bunt und facettenreich.







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