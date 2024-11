Kevin Q auf der Erfolgsspur Idar-Obersteiner Rapper liefert Single mit Snoop Dogg 15.11.2024, 00:00 Uhr

i Kevin Q aus Idar-Oberstein Martin Monz Concepts

Von der Nahe in die USA: Eine musikalische Kooperation lässt aufhorchen.

Kevin Q, Rapper, Produzent und Geschäftsführer des Labels All Elite Music, hat mit der Veröffentlichung seiner neuen Single „Alphaprominenz“ ein Feature mit niemand Geringerem als Snoop Dogg verwirklicht. „Alphaprominenz“ ist eine Verbindung, die sowohl musikalisch als auch symbolisch Brücken schlägt – von der Nahe-Region in Rheinland-Pfalz bis in die Hip-Hop-Metropolen der USA.

