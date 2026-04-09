Wohnen und Gewerbe an der B41
Idar-Obersteiner OB Frank Frühauf begrüßt Projekt
Das vordere Gebäude (ehemals Schwimmbad-Wendel) soll umgebaut werden: Ein Wohn- und Gewerbekomplex soll entstehen.
Das vordere Gebäude (ehemals Schwimmbad-Wendel) soll umgebaut werden: Ein Wohn- und Gewerbekomplex soll entstehen.
Hosser

Onur Hayta möchte die Visitenkarte am Eingang zur Stadt Idar-Oberstein aufwerten: Ein moderner Wohn- und Gewerbekomplex ist an der Naheüberbauung geplant, Teile des alten Gebäudes sollen abgerissen werden.

Lesezeit 2 Minuten
Der Kirner Onur Hayta plant einen multifunktionalen Komplex mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten mit Blick auf Gewerbe und Wohnen direkt am Obersteiner Ortseingang an der B41 – und erhält dafür Zustimmung von Oberbürgermeister Frank Frühauf. „Die geplante Entwicklung des Areals an der Naheüberbauung ist aus Sicht der Stadt Idar-Oberstein und speziell für mich als Oberbürgermeister ein sehr zu begrüßendes Vorhaben.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

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