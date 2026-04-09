Wohnen und Gewerbe an der B41 Idar-Obersteiner OB Frank Frühauf begrüßt Projekt Vera Müller 09.04.2026, 14:52 Uhr

i Das vordere Gebäude (ehemals Schwimmbad-Wendel) soll umgebaut werden: Ein Wohn- und Gewerbekomplex soll entstehen. Hosser

Onur Hayta möchte die Visitenkarte am Eingang zur Stadt Idar-Oberstein aufwerten: Ein moderner Wohn- und Gewerbekomplex ist an der Naheüberbauung geplant, Teile des alten Gebäudes sollen abgerissen werden.

Der Kirner Onur Hayta plant einen multifunktionalen Komplex mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten mit Blick auf Gewerbe und Wohnen direkt am Obersteiner Ortseingang an der B41 – und erhält dafür Zustimmung von Oberbürgermeister Frank Frühauf. „Die geplante Entwicklung des Areals an der Naheüberbauung ist aus Sicht der Stadt Idar-Oberstein und speziell für mich als Oberbürgermeister ein sehr zu begrüßendes Vorhaben.







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