Onur Hayta möchte die Visitenkarte am Eingang zur Stadt Idar-Oberstein aufwerten: Ein moderner Wohn- und Gewerbekomplex ist an der Naheüberbauung geplant, Teile des alten Gebäudes sollen abgerissen werden.
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Der Kirner Onur Hayta plant einen multifunktionalen Komplex mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten mit Blick auf Gewerbe und Wohnen direkt am Obersteiner Ortseingang an der B41 – und erhält dafür Zustimmung von Oberbürgermeister Frank Frühauf. „Die geplante Entwicklung des Areals an der Naheüberbauung ist aus Sicht der Stadt Idar-Oberstein und speziell für mich als Oberbürgermeister ein sehr zu begrüßendes Vorhaben.