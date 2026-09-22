Urteil am Landgericht
Idar-Obersteiner muss nach Brandstiftung ins Gefängnis
Einen 27 Jahre alten Mann aus Idar-Oberstein verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach wegen schwerer Brandstiftung zu viereinha
Einen 27 Jahre alten Mann aus Idar-Oberstein verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach wegen schwerer Brandstiftung zu viereinhalb Jahren Haft.
Christine Jäckel

Weil er im Februar in einer Einrichtung in Idar-Oberstein Feuer gelegt hatte, wurde ein 27-Jähriger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann war bereits früh in seinem Leben mit Drogen in Kontakt gekommen – und stand unter Bewährung.

Lesezeit 1 Minute
Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte einen 27 Jahre alten vorbestraften Mann, der im Februar in einer Einrichtung in Idar-Oberstein einen Brand gelegt hatte, wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Geboren ist der Angeklagte in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.
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