Idar-Obersteiner muss nach Brandstiftung ins Gefängnis

Weil er im Februar in einer Einrichtung in Idar-Oberstein Feuer gelegt hatte, wurde ein 27-Jähriger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann war bereits früh in seinem Leben mit Drogen in Kontakt gekommen – und stand unter Bewährung.

Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte einen 27 Jahre alten vorbestraften Mann, der im Februar in einer Einrichtung in Idar-Oberstein einen Brand gelegt hatte, wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren.

Geboren ist der Angeklagte in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.