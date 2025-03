Das ist ein herber Schlag für die ärztliche Versorgung in Idar-Oberstein und Umgebung. Die direkt ans Klinikum angesiedelte HNO-Praxis (200 Quadratmeter) Idar-Oberstein von Bernhard Saxler wird zum Jahresende geschlossen. Und zwar nicht, weil Saxler – seit 31 Jahren in Idar-Oberstein tätig – das so möchte, sondern gezwungenermaßen.

Der Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde verkündet auf seiner Praxis-Homepage: „Leider wurden mir meine Praxisräume von dem SHG Klinikum Idar-Oberstein zum 31.12.2025 gekündigt. Als Konsequenz muss ich meine HNO-fachärztliche Versorgung beenden und die Praxis schließen. Gerne wäre ich noch länger für Sie da gewesen. Ich bedaure diese Entwicklung, die für Sie eine Verschlimmerung der schon bestehenden Unterversorgung bedeutet, außerordentlich.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der 67-Jährige. „Vor etwa eineinhalb Wochen erschienen zwei Herrn, die mir einen Brief übergaben. Wortlos. Das Schreiben enthielt die Kündigung der Räume, die ich bereits seit mehr als 30 Jahren miete.“ Vor etwa zwei Monaten habe er dem kaufmännischen Direktor des Klinikums, Joachim Krekel, in einem Gespräch angeboten, einen Teil der ungenutzten Praxisräume zu übernehmen. „Wollte man damals nicht, jetzt weiß ich, warum.“ Es habe auch ein Angebot an ihn gegeben, die ehemaligen Praxisräume des Urologen Brunzema zu übernehmen, die nach einer kurzen Belegung wieder leerstehen. „Das ergibt für mich keinen Sinn. Das ist zu teuer und umständlich.“ Vor etwa zwei Jahren habe er zudem darum gebeten, dass nur noch Jahresverträge statt Mietverträge mit fünfjähriger Laufzeit abgeschlossen würde. „Mir ging es nicht so gut, und ich wollte diesbezüglich flexibler werden“, erläutert Saxler, der bereits den Praxisbetrieb reduziert hatte, aber auf den dringenden Bedarf reagierte und sein Angebot aufrechterhielt. Viele Kollegen nähmen keine neuen Patienten mehr an.

i Bernhard Saxler betreibt seine HNO-Praxis seit mehr als 30 Jahren. Nun wurde vonseiten der SHG der Mietvertrag gekündigt. Nikola Krieger

„Ich kenne die Hintergründe der aktuellen Entscheidung nicht und bin sehr enttäuscht über die Art und Weise. Jetzt ist definitiv Schluss. Ich sehe das als Schicksal. Ich werde meine Ausstattung verkaufen und einiges spenden.“ Ebenfalls sehr irritierend: Bereits seit zwei Jahren sei er kein Belegarzt mehr, der Betten im Klinikum nutze. Weiterhin werde er aber als solcher auf der Homepage des Klinikums ausgewiesen.

Joachim Krekel, Verwaltungsdirektor des Klinikums Idar-Oberstein, betont auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir werden unsere HNO-Versorgung auf einen anderen Facharzt umstellen. Details kann man aber noch nicht mitteilen. Herr Saxler war bei uns ja schon länger kein Belegarzt mehr.“ Die Saxler-Praxisräume im Pavillon wolle man im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Klinikums anderweitig nutzen. Krekel kündigte an, mit Saxler das Gespräch suchen zu wollen, da dieser sich übers Vorgehen enttäuscht zeige.