Die Einsatzkräfte handeln schnell und können so verhindern, dass sich die Flammen auf umliegende Vegetation ausbreiten. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Bitter für die Besitzer: Es ist nicht der erste Brand.
Ein gemeldeter Vegetationsbrand entpuppte sich am Montagabend, 9. März, in der Hasbachstraße in Idar-Oberstein als deutlich größerer Einsatz. Um 18.45 Uhr wurde die Feuerwache 1 mit dem Alarmstichwort „Vegetationsbrand klein“ alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurde das Einsatzstichwort auf „Brand eines Gartenhauses“ erhöht.