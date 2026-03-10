Einsatz der Feuerwehr Idar-Obersteiner Gartenhaus brennt völlig aus Christian Schulz 10.03.2026, 08:56 Uhr

i Ein Gartenhaus hat am Montabend in der Hasbachstraße in Idar-Oberstein gebrannt. Hosser

Die Einsatzkräfte handeln schnell und können so verhindern, dass sich die Flammen auf umliegende Vegetation ausbreiten. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Bitter für die Besitzer: Es ist nicht der erste Brand.

Ein gemeldeter Vegetationsbrand entpuppte sich am Montagabend, 9. März, in der Hasbachstraße in Idar-Oberstein als deutlich größerer Einsatz. Um 18.45 Uhr wurde die Feuerwache 1 mit dem Alarmstichwort „Vegetationsbrand klein“ alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurde das Einsatzstichwort auf „Brand eines Gartenhauses“ erhöht.







Artikel teilen

Artikel teilen