Die Rettung eingeklemmter Unfallopfer war wichtiger Bestandteil der Übungsaufgabe auf der alten B41. Feuerwehren und Rettungskräfte waren gefordert.
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Am vergangenen Samstag wurde es auf der alten B41 bei Idar-Oberstein ernst: Anlässlich des landesweiten Übungstages probte die Blaulichtfamilie die Bewältigung eines schweren Verkehrsunfalls. Die Feuerwachen 3 und 4, die Schnelleinsatzgruppe (SEG) mit dem Rettungsdienst sowie die Polizei mussten ein anspruchsvolles Szenario bewältigen.