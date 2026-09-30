Rettungsübung auf alter B41 Idar-Obersteiner Feuerwehren proben schweren Einsatz Christian Schulz 30.09.2026, 10:27 Uhr

i Verkehrsunfall Groß - hieß die Einsatzmeldung - zum Glück war es nur eine Übung. Bei einer gleichlautenden Alarmierung im April hatte ein Fahrzeugführer nur wenige hundert Meter weiter sein junges Leben verloren. Die für den Folgetag angesetzte Übung wurde damals aus Pietätsgründen abgesagt. Vergangenen Samstag wurde sie nun nachgeholt. Christian Schulz. Hosser

Die Rettung eingeklemmter Unfallopfer war wichtiger Bestandteil der Übungsaufgabe auf der alten B41. Feuerwehren und Rettungskräfte waren gefordert.

Am vergangenen Samstag wurde es auf der alten B41 bei Idar-Oberstein ernst: Anlässlich des landesweiten Übungstages probte die Blaulichtfamilie die Bewältigung eines schweren Verkehrsunfalls. Die Feuerwachen 3 und 4, die Schnelleinsatzgruppe (SEG) mit dem Rettungsdienst sowie die Polizei mussten ein anspruchsvolles Szenario bewältigen.







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