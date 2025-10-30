Stadtrat beschließt Idar-Obersteiner Familienbonus: Schluss mit Förderung 30.10.2025, 08:29 Uhr

i Künftig gibt es in Idar-Oberstein keinen Familienbonus für Hausbauer mehr. Der Stadtrat fällte diese Entscheidung nach intensiver Debatte. Jens Büttner. picture alliance / Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Einst als Anreiz für junge Familien gedacht, wurde nun beschlossen, dass der städtische Zuschuss für den Erwerb eines Bauplatzes in Idar-Oberstein künftig wegfällt. AfD und CDU hätten das „Bonbon“ allerdings gern behalten.

Eigentlich war das Votum im Bauausschuss vor zwei Wochen recht eindeutig: Der Familienbonus in Höhe von jeweils maximal 5000 Euro, den Idar-Oberstein seit 2012 beim Erwerb eines Bauplatzes gewährt, solle abgeschafft werden. Seit 2012 wurde der Bonus 36 Mal bewilligt.







