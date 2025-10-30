Einst als Anreiz für junge Familien gedacht, wurde nun beschlossen, dass der städtische Zuschuss für den Erwerb eines Bauplatzes in Idar-Oberstein künftig wegfällt. AfD und CDU hätten das „Bonbon“ allerdings gern behalten.
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich war das Votum im Bauausschuss vor zwei Wochen recht eindeutig: Der Familienbonus in Höhe von jeweils maximal 5000 Euro, den Idar-Oberstein seit 2012 beim Erwerb eines Bauplatzes gewährt, solle abgeschafft werden. Seit 2012 wurde der Bonus 36 Mal bewilligt.