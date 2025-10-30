Stadtrat beschließt
Idar-Obersteiner Familienbonus: Schluss mit Förderung
Künftig gibt es in Idar-Oberstein keinen Familienbonus für Hausbauer mehr. Der Stadtrat fällte diese Entscheidung nach intensiver Debatte.
Einst als Anreiz für junge Familien gedacht, wurde nun beschlossen, dass der städtische Zuschuss für den Erwerb eines Bauplatzes in Idar-Oberstein künftig wegfällt. AfD und CDU hätten das „Bonbon“ allerdings gern behalten. 

Eigentlich war das Votum im Bauausschuss vor zwei Wochen recht eindeutig: Der Familienbonus in Höhe von jeweils maximal 5000 Euro, den Idar-Oberstein seit 2012 beim Erwerb eines Bauplatzes gewährt, solle abgeschafft werden. Seit 2012 wurde der Bonus 36 Mal bewilligt.

