Wirtschaft im Wandel Idar-Obersteiner Edelsteingraveurin landesweit spitze Peter Bleyer 06.11.2026, 09:00 Uhr

i Amina Bauer in ihrem Element: Die Idar-Obersteiner Edelsteingraveurin liebt ihren Beruf und konnte sich kürzlich bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk durchsetzen. Amina Bauer

Die junge Idar-Obersteinerin Amina Bauer hat allen Grund zur Freude: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk schaffte es die Edelsteingraveurin auf Platz eins. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt sie, was sie an ihrem Beruf begeistert.

Mit 21 Jahren im Beruf schon hervorzustechen – das kann nun wirklich nicht jeder von sich behaupten. Amina Bauer schon. Die junge Edelsteingraveurin aus Idar-Oberstein ist mit Leidenschaft bei der Sache, und das zahlt sich aus: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (German Craft Skills) hat sie kürzlich auf Landesebene den ersten Platz erzielt.







Artikel teilen

Artikel teilen