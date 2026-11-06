Wirtschaft im Wandel
Idar-Obersteiner Edelsteingraveurin landesweit spitze
Amina Bauer in ihrem Element: Die Idar-Obersteiner Edelsteingraveurin liebt ihren Beruf und konnte sich kürzlich bei der Deutsch
Amina Bauer in ihrem Element: Die Idar-Obersteiner Edelsteingraveurin liebt ihren Beruf und konnte sich kürzlich bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk durchsetzen.
Amina Bauer

Die junge Idar-Obersteinerin Amina Bauer hat allen Grund zur Freude: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk schaffte es die Edelsteingraveurin auf Platz eins. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt sie, was sie an ihrem Beruf begeistert.

Lesezeit 3 Minuten
Mit 21 Jahren im Beruf schon hervorzustechen – das kann nun wirklich nicht jeder von sich behaupten. Amina Bauer schon. Die junge Edelsteingraveurin aus Idar-Oberstein ist mit Leidenschaft bei der Sache, und das zahlt sich aus: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (German Craft Skills) hat sie kürzlich auf Landesebene den ersten Platz erzielt.
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