Die junge Idar-Obersteinerin Amina Bauer hat allen Grund zur Freude: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk schaffte es die Edelsteingraveurin auf Platz eins. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt sie, was sie an ihrem Beruf begeistert.
Lesezeit 3 Minuten
Mit 21 Jahren im Beruf schon hervorzustechen – das kann nun wirklich nicht jeder von sich behaupten. Amina Bauer schon. Die junge Edelsteingraveurin aus Idar-Oberstein ist mit Leidenschaft bei der Sache, und das zahlt sich aus: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (German Craft Skills) hat sie kürzlich auf Landesebene den ersten Platz erzielt.