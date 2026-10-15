Schlaflos in Idar-Oberstein. So erging es Jürgen Caesar, der im Opal-Hotel in der Börse übernachten wollte. Doch eigentlich hätte er das Zimmer pünktlich um Mitternacht räumen müssen, was er erst nach dem Einchecken erfahren hat.
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Man bucht ein Hotelzimmer, und dann wird ein Zettel unter der Tür durchgeschoben: Das Zimmer sei bis Mitternacht zu räumen. Schlaflos in Idar-Oberstein… So erging es einem Mann, gebürtiger Idar-Obersteiner, der in Thüringen lebt, in der Nacht zu Donnerstag, 15.