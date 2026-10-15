Opal-Hotel in Edelsteinbörse Idar-Obersteiner bucht Zimmer und soll um 24 Uhr raus Vera Müller 15.10.2026, 09:01 Uhr

i In der Diamant- und Edelsteinbörse Idar-Oberstein befindet sich das Opal-Hotel. Brandschutz-Mängel sorgen dafür, dass das Gebäude nicht mehr genutzt werden darf. HOSSER. Hosser

Schlaflos in Idar-Oberstein. So erging es Jürgen Caesar, der im Opal-Hotel in der Börse übernachten wollte. Doch eigentlich hätte er das Zimmer pünktlich um Mitternacht räumen müssen, was er erst nach dem Einchecken erfahren hat.

Man bucht ein Hotelzimmer, und dann wird ein Zettel unter der Tür durchgeschoben: Das Zimmer sei bis Mitternacht zu räumen. Schlaflos in Idar-Oberstein… So erging es einem Mann, gebürtiger Idar-Obersteiner, der in Thüringen lebt, in der Nacht zu Donnerstag, 15.







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