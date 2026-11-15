Ein 47-jähriger Idar-Obersteiner steht vor Gericht. Es geht um sexuellen Missbrauch: Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte mehrere Übergriffe ein, bestritt aber die Häufigkeit und Schwere der Anklagevorwürfe.
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Über den langen Zeitraum von sieben Jahren soll ein 47 Jahre alter Mann aus Idar-Oberstein seine anfangs sieben Jahre alte Stieftochter sexuell missbraucht haben. Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte mehrere Übergriffe ein, bestritt aber die Häufigkeit und Schwere der Anklagevorwürfe.