Sexueller Missbrauch Idar-Obersteiner (47) räumt nur Teil der Übergriffe ein Christine Jäckel 15.11.2026, 13:00 Uhr

i Ein 47-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten. Es geht um den sexuellen Missbrauch seiner Stieftochter. Arne Dedert. picture alliance / dpa

Ein 47-jähriger Idar-Obersteiner steht vor Gericht. Es geht um sexuellen Missbrauch: Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte mehrere Übergriffe ein, bestritt aber die Häufigkeit und Schwere der Anklagevorwürfe.

Über den langen Zeitraum von sieben Jahren soll ein 47 Jahre alter Mann aus Idar-Oberstein seine anfangs sieben Jahre alte Stieftochter sexuell missbraucht haben. Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte mehrere Übergriffe ein, bestritt aber die Häufigkeit und Schwere der Anklagevorwürfe.







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