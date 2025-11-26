Idar-Oberstein: Wohnungen nach Waffen durchsucht

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, 25. November, vollstreckte die Kriminalinspektion Idar-Oberstein mit Unterstützung von Spezialkräften mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet Idar-Oberstein. Hintergrund waren Hinweise auf Personen, die möglicherweise im Besitz von illegalen Waffen sein könnten. Insgesamt wurden zwischen 5 Uhr und 8 Uhr vier Anwesen beziehungsweise Wohnungen durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei den mutmaßlichen Waffen um insgesamt fünf sogenannte Anscheinswaffen handelte. Diese sind laut Polizei nicht erlaubnispflichtig, dürfen aber in der Öffentlichkeit nicht geführt werden. Aus präventiven Gründen wurden alle Waffen sichergestellt. Des Weiteren wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen Kleinmengen an Betäubungsmitteln sowie eine geringe Menge scharfer Munition sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.