Die Idar-Obersteiner werden alt. Wie kann die Politik auf die demografische Entwicklung und damit verbundene Bedarfe reagieren? Eine Frage, die im Seniorenbeirat der Stadt Thema ist.
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Armin Vogt wird in Zukunft der Ansprechpartner für den Seniorenbeirat innerhalb der Stadtverwaltung Idar-Oberstein sein. Dort soll auch ein Seniorenbüro angesiedelt werden. Und gleich folgte im Rahmen seiner Tätigkeit eine Sitzung des Seniorenbeirats, die Erkenntnisse lieferte: Wie stellt sich die Lebenssituation der Menschen 65 plus in Idar-Oberstein dar?