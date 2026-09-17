Seniorenbeirat liefert Fakten Idar-Oberstein wird immer älter: Was muss sich ändern? Vera Müller 17.09.2026, 10:00 Uhr

i Mit einem Seniorenanteil (65 plus) von rund 31 Prozent liegt Idar-Oberstein signifikant über dem rheinland-pfälzischen Landesdurchschnitt. Daraus ergeben sich Handlungszwänge, die Gesellschaft und Politik betreffen. Jens Büttner/dpa

Die Idar-Obersteiner werden alt. Wie kann die Politik auf die demografische Entwicklung und damit verbundene Bedarfe reagieren? Eine Frage, die im Seniorenbeirat der Stadt Thema ist.

Armin Vogt wird in Zukunft der Ansprechpartner für den Seniorenbeirat innerhalb der Stadtverwaltung Idar-Oberstein sein. Dort soll auch ein Seniorenbüro angesiedelt werden. Und gleich folgte im Rahmen seiner Tätigkeit eine Sitzung des Seniorenbeirats, die Erkenntnisse lieferte: Wie stellt sich die Lebenssituation der Menschen 65 plus in Idar-Oberstein dar?







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