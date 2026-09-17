Seniorenbeirat liefert Fakten
Idar-Oberstein wird immer älter: Was muss sich ändern? 
Mit einem Seniorenanteil (65 plus) von rund 31 Prozent liegt Idar-Oberstein signifikant über dem rheinland-pfälzischen Landesdur
Mit einem Seniorenanteil (65 plus) von rund 31 Prozent liegt Idar-Oberstein signifikant über dem rheinland-pfälzischen Landesdurchschnitt. Daraus ergeben sich Handlungszwänge, die Gesellschaft und Politik betreffen.
Jens Büttner/dpa

Die Idar-Obersteiner werden alt. Wie kann die Politik auf die demografische Entwicklung und damit verbundene Bedarfe reagieren? Eine Frage, die im Seniorenbeirat der Stadt Thema ist. 

Lesezeit 3 Minuten
Armin Vogt wird in Zukunft der Ansprechpartner für den Seniorenbeirat innerhalb der Stadtverwaltung Idar-Oberstein sein. Dort soll auch ein Seniorenbüro angesiedelt werden. Und gleich folgte im Rahmen seiner Tätigkeit eine Sitzung des Seniorenbeirats, die Erkenntnisse lieferte: Wie stellt sich die Lebenssituation der Menschen 65 plus in Idar-Oberstein dar?
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