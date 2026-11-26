Kontroverse im Stadtrat Idar-Oberstein sucht eine „Person“ für Bürgermeisteramt Vera Müller 26.11.2026, 10:10 Uhr

i Um die Bürgermeisterstelle ging es in der Stadtratssitzung in Idar-Oberstein. Es gab vor einer großen Zushörerschaft eine sehr intensive Debatte um die Ausschreibung. Hosser

Eine Explosion blieb aus, aber ein Feuerwerk wurde dennoch in der Idar-Obersteiner Stadtratssitzung, der viele Interessierte beiwohnten, abgebrannt: Wer soll sich fürs Bürgermeisteramt bewerben dürfen? Und wie ging das mit dem AfD-Antrag aus?

Feuer unterm Dach – so war es erwartet worden. Nach den kommunalpolitischen Chaos-Tagen rund um einen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, der neben dem Oberbürgermeister und einem Bürgermeister einen weiteren Beigeordneten vorsah, lieferte die Stadtratssitzung reichlich Zündstoff.







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