Eine Explosion blieb aus, aber ein Feuerwerk wurde dennoch in der Idar-Obersteiner Stadtratssitzung, der viele Interessierte beiwohnten, abgebrannt: Wer soll sich fürs Bürgermeisteramt bewerben dürfen? Und wie ging das mit dem AfD-Antrag aus?
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Feuer unterm Dach – so war es erwartet worden. Nach den kommunalpolitischen Chaos-Tagen rund um einen Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, der neben dem Oberbürgermeister und einem Bürgermeister einen weiteren Beigeordneten vorsah, lieferte die Stadtratssitzung reichlich Zündstoff.