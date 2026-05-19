Der Bauausschuss des Idar-Obersteiner Stadtrats gibt grünes Licht für die vom Bund geforderte Voruntersuchung. Eine Bestandsanalyse ist angelaufen: „Hier ist noch viel Heizöl in Benutzung“, hat die Ingenieurin festgestellt. Es gibt also viel zu tun.
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Zum 1. Januar 2024 ist das „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ (kurz: Wärmeplanungsgesetz) in Kraft getreten. Damit stehen die Kommunen in Deutschland in der Pflicht, in Form einer Kommunalen Wärmeplanung Strategien für die Umstellung ihrer Wärmeversorgung fernab von Gas und Öl zu erarbeiten.