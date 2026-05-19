Bauausschuss gibt grünes Licht Idar-Oberstein startet mit der kommunalen Wärmeplanung Stefan Conradt 19.05.2026, 09:00 Uhr

i „Hier ist noch viel Heizöl in Benutzung...“, hat die Fachingenieurin bereits festgestellt. Ein Blick über die Obersteiner Dächer an einem kühlen Frühlingstag bestätigt die Vermutung der Dipl.-Ingenieurin Sabine Lohoff, dass es in Sachen Wärmeplanung in Idar-Oberstein noch viel zu tun gibt. Hosser

Der Bauausschuss des Idar-Obersteiner Stadtrats gibt grünes Licht für die vom Bund geforderte Voruntersuchung. Eine Bestandsanalyse ist angelaufen: „Hier ist noch viel Heizöl in Benutzung“, hat die Ingenieurin festgestellt. Es gibt also viel zu tun.

Zum 1. Januar 2024 ist das „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ (kurz: Wärmeplanungsgesetz) in Kraft getreten. Damit stehen die Kommunen in Deutschland in der Pflicht, in Form einer Kommunalen Wärmeplanung Strategien für die Umstellung ihrer Wärmeversorgung fernab von Gas und Öl zu erarbeiten.







Artikel teilen

Artikel teilen