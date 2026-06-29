Chinesen kommen im November Idar-Oberstein rückt in Fokus einer Unesco-Kooperation Vera Müller 29.06.2026, 16:20 Uhr

i Liz Baffoe beim Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis 2023: Das Edelstein-Know-how und die Geschichte vor Ort schafft Verbindung mit Blick auf eine Unesco-Kooperation. People Picture/Willi Schneider

Neben der Partnerstadt von Peking, Köln, wird Idar-Oberstein als besonders profilierter Standort für Projekte hervorgehoben: Idar-Oberstein rückt in den Mittelpunkt einer Unesco-Kooperation. Das schafft Perspektiven für weitere Projekte.

Das sind gute Nachrichten mit Perspektive: Idar-Oberstein rückt in den Mittelpunkt einer internationalen Unesco-Kooperation, und Armin Korpus spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Initiative zur internationalen Sichtbarmachung des immateriellen Kulturerbes aus Idar-Oberstein nahm ihren Anfang mit der öffentlichen Rede des Idar-Obersteiners Armin Korpus, Mitglied des Kreistags des Landkreises Birkenfeld, auf der Taiji Plattform im Rahmen der ...







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