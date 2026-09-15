Film „Lügen über meine Mutter“
Idar-Oberstein kommt ab 8. Oktober im Kino groß raus
Der Kinofilm „Lügen über meine Mutter“: Alles dreht sich ums Gewicht... Die Hauptrollen spielen unter anderem Rosalie Thomass un
Der Kinofilm „Lügen über meine Mutter“: Alles dreht sich ums Gewicht... Die Hauptrollen spielen unter anderem Rosalie Thomass und Golo Euler.
Luis Zeno Kuhn

In Idar-Oberstein wurden Szenen für den Kinofilm „Lügen über meine Mutter“ gedreht, dessen Geschichte durch die Buchvorlage von Daniela Dröscher indirekt im Hunsrück angesiedelt ist. Ab dem 8. Oktober ist der Film mit vielen Stars zu sehen.    

Lesezeit 3 Minuten
Könnte sein, dass Idar-Oberstein demnächst ganz groß rauskommt: nämlich durch einen Kinofilm, der ab dem 8. Oktober zu sehen sein wird und dem ein absoluter Bestseller zugrunde liegt. „Lügen über meine Mutter“: So heißt der Film, dessen Trailer auf ganz großes Kino mit Starbesetzung hoffen lässt.
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