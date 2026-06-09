Ein Sondervermögen des Landes macht es möglich. Die Stadt Idar-Oberstein könnte voraussichtlich rund 16,4 Millionen Euro erhalten: Geld, das der Stadt Investitionsmöglichkeiten bietet, die sie sonst nicht hätte.
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am im Januar das Landesgesetz zur Einrichtung des Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) beschlossen. Das Sondervermögen hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und gliedert sich in eine Förderlinie für das Land Rheinland-Pfalz mit einem Volumen von 1,9 Milliarden Euro sowie eine Förderlinie für die Kommunen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro.