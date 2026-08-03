Ein rundum gelungenes Wochenende für die Stadt Idar-Oberstein: Die Kombination aus Handwerkskunst beim Edelsteinschleifermarkt und gekonnten Einlagen beim Straßentheaterfestival zog die Besucher in ihren Bann. Darunter auch Moderator Jörg Pilawa.

Anette Strohm und Frederick Grüneberg haben definitiv einen guten Draht zu Petrus. Die Kulturreferentin und

der Vorsitzende von Schmuckkultur konnten sich insbesondere am Samstag über hervorragende klimatische Bedingungen freuen. Der Regenguss am frühen Morgen sorgte für angenehme Luft, und die eine oder andere Wolke sorgte für wohltuenden Schatten.