Viel los bei Goldschmiedemarkt
Idar-Oberstein glänzt, Jörg Pilawa ist begeistert
Landtagsabgeordnete Carolin Pehlke, ihr Vorgänger Hans-Jürgen Noss, Staatssekretär Denis Alt, Bundestagspräsidentin Julia Klöckn
Landtagsabgeordnete Carolin Pehlke, ihr Vorgänger Hans-Jürgen Noss, Staatssekretär Denis Alt, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Fernsehmoderator Jörg Pilawa sowie die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich lauschten den Eröffnungsworten von Bürgermeister Friedrich Marx und Frederick Grüneberg.
Leonhard Stibitz

Ein rundum gelungenes Wochenende für die Stadt Idar-Oberstein: Die Kombination aus Handwerkskunst beim Edelsteinschleifermarkt und gekonnten Einlagen beim Straßentheaterfestival zog die Besucher in ihren Bann. Darunter auch Moderator Jörg Pilawa.

Lesezeit 3 Minuten
Anette Strohm und Frederick Grüneberg haben definitiv einen guten Draht zu Petrus. Die Kulturreferentin und der Vorsitzende von Schmuckkultur konnten sich insbesondere am Samstag über hervorragende klimatische Bedingungen freuen. Der Regenguss am frühen Morgen sorgte für angenehme Luft, und die eine oder andere Wolke sorgte für wohltuenden Schatten.
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