Tag des offenen Denkmals Idar-Oberstein: Gemeinwohl war Thema im Industriemuseum Leonhard Stibitz 17.09.2026, 11:00 Uhr

i Die Herren boten im Industriemuseum Bengel den rund 40 Gästen einen ebenso unterhaltsamen wie interessanten Nachmittag (von links): Theo Smeets (Professor am Campus Edelstein und Schmuck), Stiftungsvorstand Hans-Peter Wenzel sowie Historiker und ehem. Stadtarchivar Manfred Rauscher. Leonhard Stibitz

Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals öffnete auch das Industriemuseum Bengel seine Türen. Vorträge des ehemaligen Stadtarchivars Manfred Rauscher und Professor Theo Smeets lockten einige Interessierte.

Am Tag des offenen Denkmals besuchten einige Hundert Besucher das Industriemuseum Bengel. Doch nicht nur in den alten Werkhallen herrschte Betrieb, auch der Vortragsraum war gut besetzt. Die Referenten waren der ehemalige Stadtarchivar Manfred Rauscher und Professor Theo Smeets.







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