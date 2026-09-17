Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals öffnete auch das Industriemuseum Bengel seine Türen. Vorträge des ehemaligen Stadtarchivars Manfred Rauscher und Professor Theo Smeets lockten einige Interessierte.
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Am Tag des offenen Denkmals besuchten einige Hundert Besucher das Industriemuseum Bengel. Doch nicht nur in den alten Werkhallen herrschte Betrieb, auch der Vortragsraum war gut besetzt. Die Referenten waren der ehemalige Stadtarchivar Manfred Rauscher und Professor Theo Smeets.