Das sind unsere guten Seelen Idar-Oberstein: Für Edingers ist Feuerwehr Herzenssache Christian Schulz 18.08.2026, 12:00 Uhr

i Carolin und Philip Edinger bei einer Übung der Feuerwache 1 in der Kita am Christuskirchplatz im Jahr 2019. Beide sind Feuerwehrleute mit Herz und Seele. Christian Schulz. Hosser

Die Feuerwehren im Kreis sind gerade sehr gefordert, fast täglich gibt es im Kreis Birkenfeld Flächen- und Vegetationsbrände. Carolin und Philip Edinger sind Feuerwehrleute mit Herz und Seele, genau wie ihre Familien.

Trockenheit, hohe Temperaturen und immer wieder Flächen- und Vegetationsbrände: Die vergangenen Tage haben die Feuerwehren besonders gefordert. Für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute bedeutet das eine enorme Belastung. Ein Blick auf eine Familie, in der Feuerwehr längst mehr als ein Hobby ist.







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