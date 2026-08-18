Die Feuerwehren im Kreis sind gerade sehr gefordert, fast täglich gibt es im Kreis Birkenfeld Flächen- und Vegetationsbrände. Carolin und Philip Edinger sind Feuerwehrleute mit Herz und Seele, genau wie ihre Familien.
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Trockenheit, hohe Temperaturen und immer wieder Flächen- und Vegetationsbrände: Die vergangenen Tage haben die Feuerwehren besonders gefordert. Für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute bedeutet das eine enorme Belastung. Ein Blick auf eine Familie, in der Feuerwehr längst mehr als ein Hobby ist.