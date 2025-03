Rein in die Wanderschuhe, Proviant in den Rucksack und ab in die Natur – allein. Was für Lisa Kaster kein Problem ist, davor schrecken viele Frauen zurück. Das nimmt zumindest die 37-jährige Idar-Obersteinerin in ihrem Umfeld so wahr. „Viele Frauen kommen auf mich zu und sagen: Dass du dich das allein traust.“ Deshalb ist die Idee der „Hike -und-Bike-Freundinnen“ entstanden.

Kaster möchte Wanderungen und E-Bike-Touren in der Region anbieten. Damit will sie Frauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren ansprechen. „Vor allem im Wald haben Frauen ein mulmiges Gefühl. Das ist für viele ein Hindernis, allein loszuwandern.“ Dabei habe die Region rund um Idar-Oberstein viele abwechslungsreiche Wanderwege zu bieten – wo es für die Frauen der Hike-und-Bike-Freundinnen zuerst hingeht, das weiß Kaster schon genau. Doch woher kommt ihre Begeisterung fürs Wandern?

i Lisa Kaster verbringt ihre Freizeit am liebsten in der Natur. Ihr treuer Begleiter Monti, ein vierjähriger Appenzeller Sennenhund, begleitet sie auf ihren Wanderungen. Lisa Kaster

Joggen, wandern, Fahrrad fahren – sportliche Aktivitäten in der Natur sind für Kaster der Ausgleich zum Job. Die Idar-Obersteinerin ist Kundenberaterin in einer Bank. Manchmal genieße sie es deshalb, bei ihren Ausflügen mit niemandem reden zu müssen und Zeit für sich zu haben. Seit einigen Jahren begleitet sie dabei ihr Vierbeiner Monti, ein Appenzeller Sennenhund. So gern Kaster es mag, allein unterwegs zu sein, genauso gern teilt sie ihre Erfahrungen mit anderen. „Die Abwechslung macht es“, betont sie. Doch nicht immer war Kasters Begeisterung fürs Wandern so groß.

„Mit meinen Eltern war ich früher oft in den Bergen zum Skifahren und Wandern. Das habe ich als Kind und Jugendliche verflucht. Die Begeisterung kam erst später“, erzählt die 37-Jährige. Vor allem, seit es in der Wanderregion Saar-Hunsrück die Traumschleifen-Wanderungen gibt, ist Kasters Ehrgeiz geweckt. „Ich bin immer stolz, Häkchen an die Touren zu machen, die ich bereits gewandert bin.“ Von 112 Traumschleifen seien das mittlerweile 46. Doch was macht eine gute Wanderstrecke eigentlich aus?

„In erster Linie soll es um den Spaß und den Austausch unter Gleichgesinnten gehen.“

Lisa Kaster über ihre Idee, eine Wandergruppe für Frauen anzubieten

Wald, Wasser und Weitblick – eine gute Wanderstrecke sei abwechslungsreich, so Kaster. Deshalb habe sie sich für die erste Wanderung der Hike-und-Bike-Freundinnen für die Traumschleife Gräfin Loretta entschieden. Diese Traumschleife liegt im Edelsteinland. Um diese Wege solle es bei den Wanderungen der Frauen zunächst gehen – das sei mit der Tourist-Information der Stadt Idar-Oberstein und der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen besprochen, so Kaster.

Das erste Treffen ist für den Sonntag des letzten Aprilwochenendes geplant. „Die Route führt zum Beispiel in Frauenberg an der Frauenburg vorbei. An einigen Orten wird die Geschichte der Region sichtbar“, erklärt Kaster. Die Strecke ist rund 12 Kilometer lang. Wandererfahrungen seien keine Voraussetzung: „Ich nehme bei der Planung Rücksicht auf alle.“ Anfänger, die ihre Leidenschaft fürs Wandern erst noch entdecken wollen, seien willkommen. „In erster Linie soll es um den Spaß und den Austausch unter Gleichgesinnten gehen“, betont Kaster. Für Anfänger hat sie Tipps, was im Wanderrucksack nicht fehlen darf.

Gut ausgestattet in die erste Wanderung starten

„Ich empfehle für Wanderungen immer den Zwiebellook, um für alle Wetterlagen gerüstet zu sein. Eine Regenjacke und gute Wanderschuhe sind wichtig“, erklärt Kaster. Sie selbst habe immer ein Erste-Hilfe-Set für unterwegs dabei, außerdem eine Stirnlampe und ein Fotostativ – das braucht sie, wenn sie allein unterwegs ist. „Trinken und Snacks dürfen im Rucksack nicht fehlen.“ So schön die Wanderwege der Region seien, an Einkehrmöglichkeiten mangele es mancherorts.

„Was mir in den vergangenen Jahren aufgefallen ist: Es gibt mehr Automaten auf den Wanderwegen“, erzählt die Idar-Obersteinerin. An diesen gibt es Getränke und Snacks. Trotzdem: Alle, die an der Wanderung am 27. April teilnehmen möchten, hätten selbst Sorge für ihre Verpflegung zu tragen. Bisher sind zwölf Anmeldungen eingegangen. Kaster hofft auf viele weitere: „Mein Wunsch ist, dass die Treffen regelmäßig stattfinden, einmal im Monat zum Beispiel. Schön wäre es, wenn dabei neue Freundschaften entstehen.“

Alle Infos zum Start der Hike-und-Bike-Freundinnen

Das erste Treffen der Hike-und-Bike-Freundinnen findet am Sonntag, 27. April, statt. Geplant ist die Wanderung der Traumschleife „Gräfin Loretta“. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der Frauenburg in Frauenberg. Die Strecke ist rund 12 Kilometer lang. Wandererfahrung sei für die Teilnahme nicht nötig, betont Lisa Kaster, die die Wanderungen der Hike-und-Bike-Freundinnen plant. Das Angebot richtet sich an Frauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren – hierbei handele es sich um einen Richtwert. Für die Verpflegung ist selbst Sorge zu tragen. Die Wanderung ist kostenlos und privat. Hunde dürfen gerne mitgebracht werden. Anmeldungen sind bis zum 21. April per E-Mail an hike.girls2025@gmail.com möglich. Fragen zu den Hike-und-Bike-Freundinnen können ebenfalls an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden.