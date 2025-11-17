Bauausschuss stimmt zu Idar-Oberstein: Felssicherungen kosten 60.000 Euro mehr 17.11.2025, 09:24 Uhr

i Die neue Felssicherung in Höhe des Gewerbeaufsichtsamts kostete alles in allem am Ende rund 180.000 Euro. Hosser. HOSSER

Dass Idar-Oberstein „steinreich“ ist, weiß jeder. Dieser Spruch trifft allerdings nicht nur auf Edelsteine zu: Die Sicherung der Felswände links und rechts von Nahe und Idarbach kostet jedes Jahr ein Haufen Geld.

Die Felssicherungsmaßnahmen in Höhe des Gewerbeaufsichtsamts und werden teurer. Das erfuhr der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung – und stimmte zähneknirschend Mehrkosten in Höhe von knapp 60.000 Euro zu.Der BIU (Bau-, lnfrastruktur- und Umweltausschuss) hatte im September 2024 die Vergabe der Arbeiten an eine Firma aus Neumagen-Drohn zum Angebotspreis von 141.







