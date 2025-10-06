Alexander Schweitzer zu Gast Idar-Oberstein erhält 4,6 Millionen Euro 06.10.2025, 11:09 Uhr

i Freude über den Förderbescheid, den Ministerpräsident Alexander Schweitzer (4. von links) überreichte. OB Frank Frühauf (5. von links) und Bürgermeister Friedrich Marx (3. von links) bedankten sich gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates für die Bewilligung. Vera Müller

Ministerpräsident Alexander Schweitzer besuchte Idar-Oberstein und kam nicht mit leeren Händen: Eine hohe Fördersumme vonseiten des Landes ermöglicht der Stadt Projekte, die sonst nicht machbar wären.

Hoher Besuch zum Wochenbeginn im Idar-Obersteiner Stadthaus: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein und – viel wichtiger noch – brachte einen Förderbescheid mit, der in Idar-Oberstein Projekte möglich macht, die sonst nicht finanzierbar wären.







