Ministerpräsident Alexander Schweitzer besuchte Idar-Oberstein und kam nicht mit leeren Händen: Eine hohe Fördersumme vonseiten des Landes ermöglicht der Stadt Projekte, die sonst nicht machbar wären.
Lesezeit 3 Minuten
Hoher Besuch zum Wochenbeginn im Idar-Obersteiner Stadthaus: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein und – viel wichtiger noch – brachte einen Förderbescheid mit, der in Idar-Oberstein Projekte möglich macht, die sonst nicht finanzierbar wären.