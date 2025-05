Klein, aber oho – das gilt nach wie vor für Idar-Oberstein. In einem neuen Ranking steht die kleinste Stadt in der Betrachtung der Schmuck- und Edelsteinbranche mit Abstand ganz vorn: Keine andere Stadt weist eine solche Dichte an Fachbetrieben auf.

Idar-Oberstein ist und bleibt Deutschlands Schmuckhauptstadt. Laut einer Auswertung des in Nürnberg beheimateten Business-to-Business-Dienstes Listflix weist Idar-Oberstein hochgerechnet auf 100.000 Einwohner mit knapp 269,9 erheblich mehr Juweliere und Schmuck- und Uhrenhändler als alle anderen deutschen Städte auf. Rein nominell sind es zwar „nur“ 83 Firmen, die im 30.000-Einwohner-Städtchen die Anforderungen für die ermittelte Branchen-Dichte erfüllen. Aber auch das sind weit mehr als etwa in den Großstädten Karlsruhe und Augsburg, die ebenfalls in den Top Ten auftauchen. Und: Nur insgesamt acht deutsche Großstädte weisen mehr Fachbetriebe für Schmuck- und Edelsteine aus als Idar-Oberstein.

Die Schmuckstadt an der Nahe liegt damit weiter deutlich vor Konkurrent Pforzheim. Die Stadt in Baden-Württemberg, Heimat des Deutschen Schmuckmuseums, liegt auf Platz zwei mit einem Index von 91,9 Schmuckhändlern oder Juwelieren pro 100.000 Einwohner – gewertet wurden 123 Betriebe in der 135.087 Einwohner zählenden Stadt am Nordrand des Schwarzwalds.

Auf Platz drei folgt die Juwelier-City Nummer eins in Deutschland: In Düsseldorf kommen 29,1 Juweliere und Goldschmiede auf 100.000 Einwohner – gezählt wurden 179 Geschäfte bei 614.399 Einwohnern. Auf Rang vier wird München mit einer Branchendichte von 23,2 geführt. Die bayerische Landeshauptstadt hat mit 346 Firmen auf knapp 1,5 Millionen Einwohnern insgesamt die meisten Juweliere und Uhrenhändler in deutschen Städten.

Mit Karlsruhe bietet eine zweite Metropole aus Baden-Württemberg für Schmuck und Uhrenfans eine große Auswahl an Goldschmieden und Schmuckhändlern. Pro 100.000 Einwohner haben sich dort 22,2 Schmuck- und Uhrenhändler oder Juweliere niedergelassen. 68 Betriebe auf 306.630 Einwohner bedeuten Platz 5 in diesem Ranking. Dahinter folgen Köln (20,9), Wiesbaden (20,7), Hamburg (18,4), Nürnberg (17,9) und Augsburg (16,5). Damit haben sich drei bayrische Städte in den Top Ten platziert.

Die Bundeshauptstadt Berlin (12,6) hat es übrigens ebenso wenig unter die besten zehn geschafft wie Frankfurt (15,7) und Stuttgart (14,7). Auch der Osten hinkt in dieser Statistik hinterher: Hier werden lediglich Leipzig (11,9) und Dresden (11,6) gelistet. Recht weit oben ist dagegen die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit 49 Betrieben und einem Index von 15,2, wohingegen zum Beispiel Aachen (8,3) die 10,0-Hürde deutlich verfehlt. Bremen und Hannover kommen auf eine „Juweliersdichte“ von 14,0, Essen schafft es auf 12,9.

Listflix ist ein Branchenportal, das solche und ähnliche Statistiken erstellt und interessierten Unternehmern – kostenpflichtig – die dazu passenden Kundenkontakte und -daten zur Verfügung stellt. Listflix gehört zur Datamego GmbH, einem Softwareunternehmen aus Nürnberg. Alle Firmendaten werden eigenen Angaben zufolge mit selbst entwickelten Webcrawlern erhoben und mit weiteren Quellen kombiniert.

