Kreistag entscheidet Idar-Oberstein bekommt eine neue Sporthalle Niels Heudtlaß 01.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Sporthalle der Idar-Purper Realschule ist technisch und baulich veraltet und sanierungsbedürftig. Nun soll das Gebäude abgerissen werden. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Die Sporthallen in Idar-Oberstein sind stark ausgelastet. Die Halle der Ida-Purper Realschule Plus ist sanierungsbedürftig. Der Kreistag wählte hier einen kompletten Neubau. Was geplant ist und welche Kosten geschätzt werden.

Die Sporthalle der Ida-Purper-Realschule Plus in Idar-Oberstein ist stark sanierungsbedürftig. „Um die Halle auf einen technisch und baulich modernen Stand zu bringen, bräuchte es eine Investition von etwa 5,8 Millionen Euro“, teilte Kreisdezernent Roland Praetorius dem Kreistag mit.







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