Die Sporthallen in Idar-Oberstein sind stark ausgelastet. Die Halle der Ida-Purper Realschule Plus ist sanierungsbedürftig. Der Kreistag wählte hier einen kompletten Neubau. Was geplant ist und welche Kosten geschätzt werden.
Lesezeit 2 Minuten
Die Sporthalle der Ida-Purper-Realschule Plus in Idar-Oberstein ist stark sanierungsbedürftig. „Um die Halle auf einen technisch und baulich modernen Stand zu bringen, bräuchte es eine Investition von etwa 5,8 Millionen Euro“, teilte Kreisdezernent Roland Praetorius dem Kreistag mit.