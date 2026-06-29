Stadtrat beschließt Änderung Idar-Oberstein: Baubetriebshof wird Teil der Verwaltung Vera Müller 29.06.2026, 17:00 Uhr

i Änderung in Idar-Oberstein: Der Baubetriebshof wird zum 1. Januar 2027 wieder in die Kernverwaltung eingegliedert. Hosser

Unter anderem soll sich der Buchungsaufwand verringern: Der Stadtrat Idar-Oberstein hat beschlossen, dass der Baubetriebshof wieder Teil der Kernverwaltung wird.

Der Baubetriebshof wird zum 1. Januar 2027 wieder in die Kernverwaltung eingegliedert. Somit wird eine Regelung aus dem Jahr 1995 aufgehoben. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, der Letzten vor der Sommerpause.Unter Berücksichtigung organisatorischer Abläufe wurde von der Verwaltung die Bildung eines Tiefbau- und Grünflächenamtes vorgeschlagen.







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