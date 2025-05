Frauenpower auf der Traumschleife „Gräfin Loretta“: Die erste Wanderung der „Hike-und-Bike-Freundinnen“ fand am vergangenen Sonntag statt. Diese sei ein voller Erfolg gewesen, berichtet Organisatorin Lisa Kaster. „29 Frauen sind mitgewandert. Der Wettergott meinte es gut mit uns.“ Insgesamt habe die Gruppe eine Strecke von 13,2 Kilometer in einer Zeit von dreieinhalb Stunden zurückgelegt. Zwischendurch habe es eine Stärkung gegeben. Dafür hätten „Edeka Lorenz“ aus Idar-Oberstein und „Schwollener Sprudel“ Obst und Mineralwasser bereitgestellt. Kasters Angebot richtet sich an Frauen, die Angst davor haben, allein loszuwandern. Aufgrund der positiven Rückmeldung steht bereits der nächste Termin fest: Geplant ist eine „Sundowner Runde“ – eine Wanderung der Traumschleife „Nahe-Felsen-Weg“ bei Sonnenuntergang. Diese findet am Freitag, 30. Mai, statt. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr am Schlossweiher Idar-Oberstein. Anmeldungen sind per E-Mail an hike.girls2025@gmail.com möglich.