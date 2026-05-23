Ein „Zeitzeuge“ aus Birkenfeld „Ich war wie sein Ersatzenkel“: Der SS-Mann von nebenan Niels Heudtlaß 23.05.2026, 18:00 Uhr

i Lange in der Öffentlichkeit kaum bewusst: Auch die Waffen-SS beging Kriegsverbrechen. Das am 10. Juni 1944 von einem anonymen deutschen Soldaten aufgenommene Foto zeigt deutsche SS-Truppen in dem geplünderten Dorf Distomo, kurz nachdem 218 Einwohner als Racheakt für die Aktivitäten der Partisanen in der Gegend hingerichtet wurden. -. picture alliance/dpa/epa ANA

Steffen Bratanow führt in den 80ern den Hund seines Nachbarn aus. Der Nachbar erzählt vom Krieg, zeigt Schnappschüsse von Hitler. Später erfährt Bratanow von Kriegsverbrechen des Mannes, der in der Leibstandarte Adolf Hitler diente.

Der 14-jährige Steffen Bratanow aus Birkenfeld geht mit dem Hund der Nachbarn regelmäßig Gassi. 1986 stirbt die Nachbarin, ihr Mann Fritz Streipart, dem ein Bein fehlt, bleibt als Witwer zurück. Bratanow geht für Streipart weiter mit seinem Hund aus, wenn der Jugendliche von den Spaziergängen zurückkommt, schauen sie gemeinsam Fernsehen – vor allem Sport, denn Streipart war in den 20er-Jahren selbst Olympionike.







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