Nach Angriff in Idar „Ich rotze dir in die Fresse, Alte“ Günter Schönweiler 31.10.2025, 17:00 Uhr

Der Mann hatte Ende Januar am Marktplatz in Idar eine vierköpfige Personengruppe aggressiv angepöbelt und einen 64-Jährigen dabei so schwer zusammengeschlagen, dass dieser sturzbedingt einen Schädelbasisbruch mit Hirnblutungen erlitt.

Nach drei Verhandlungstagen verfestigt sich das Bild eines offenbar psychisch kranken 31-Jährigen aus Idar-Oberstein. Gegen ihn verhandelt die 2. Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach wegen gefährlicher Körperverletzung (wir berichteten). Er hatte Ende Januar am Marktplatz in Idar eine vierköpfige Personengruppe aggressiv angepöbelt und einen 64-Jährigen dabei so schwer zusammengeschlagen, dass dieser sturzbedingt einen Schädelbasisbruch mit ...







