Herbstmarkt in Niederbrombach „Hutzelcher“ und Pilzpfanne sind ausverkauft Gerhard Müller 30.10.2026, 16:43 Uhr

i Drei der acht Sängerinnen der 2018 gegründeten Gesangsformation Taktlos servierten den Besuchern am Niederbrombacher Herbstmarkt eine Auswahl von ausgesuchten Weinen. Gerhard Müller

Vereine, Beschicker und Besucher profitierten am Donnerstag von bestem Oktoberwetter. Beim Herbstmarkt in Niederbrombach herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Ob Essen, Getränke oder Handwerkswaren, für jeden Geschmack war etwas dabei.

„Der Wettergott muss ein Niederbrombacher sein“, sagte ein Marktbesucher und hatte mit Blick auf die Wetterlage recht. Ende Oktober noch einen fast wolkenfreien Tag zu erwischen, ist bemerkenswert. Das empfand auch Ortsbürgermeister Volker Röhrig so, der sich hochzufrieden mit der Gästezahl zeigte.







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