Nationalpark-Akademie
Hutewälder sind wahre Hotspots der Biodiversität
Harald Egidi, Leiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald (links), hatte den Agraringenieur Frank Wagener eingeladen, der vor knapp 50 Anwesenden einen hörens- und sehenwerten Vortrag über Agroforst und die Hutewälder in Rumänien hielt.
Thomas Brodbeck

Die Nationalpark-Akademie war wieder einmal zu Gast beim Umwelt-Campus Birkenfeld. Dort berichtete Frank Wagener über seine Forschungen in Rumänien.

Lesezeit 3 Minuten
„Es war ein fulminanter Vortrag“, mit diesen Worten bedankte sich Harald Egidi, Leiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, bei Frank Wagener für seine zweistündige Präsentation im Rahmen der Nationalpark-Akademie am Umwelt-Campus Birkenfeld. Der Agraringenieur, der am Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) im Bereich Kultur- und Landschaftsentwicklung arbeitet, referierte über „Agroforst 2.

