Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wurde in den vergangenen Wochen bereits mit den Arbeiten an der Brückenentwässerung begonnen. Ab April sollen – bei entsprechender Witterung – die Tiefbauarbeiten sowie die Arbeiten am Überbau fortgesetzt werden. Am Bauwerksüberbau der großen Talbrücke bei Rhaunen soll dann zunächst der „Gradientenausgleich“ hergestellt werden. Dieser Ausgleich ist notwendig, um die spätere Herstellung einer ebenen Fahrbahndecke zu gewährleisten, weil es beim Zusammenfügen von Brückenteilen immer wieder zu geringen Abweichungen kommt. „Im Nachgang werden die Kappen betoniert, der Asphalt aufgebracht sowie die Geländer und Schutzplanken montiert“, heißt es seitens der Behörde in Bad Kreuznach. Die Arbeiten am Brückenbauwerk sollen bis Herbst abgeschlossen sein, sodass im Frühjahr 2026 mit den Erdarbeiten für den Straßenbau der L190 in Richtung Hottenbach/Oberhosenbach begonnen werden kann. sc