LBM erläutert Baufortschritt Hunsrückspange: Im Sommer soll Straßenausbau beginnen Stefan Conradt 08.12.2025, 09:00 Uhr

i Beobachter der Baustelle Hunsrückspangenbrücke bei Rhaunen haben in diesem Jahr des öfteren Stillstand festgestellt. Das sorgt für Skepsis, ob der seit langem geplante Lückenschluss der L190 bis Herrstein noch realisiert wird. Reiner Drumm. Rd

Das Bautempo an der Hunsrückspangenbrücke unweit von Rhaunen sorgt weiter für Diskussionsstoff und Skepsis, ob es noch etwas wird mit dem geplanten Lückenschluss der L190 bis Herrstein. Dazu gibt es nun beruhigende Nachrichten vom LBM.

Seit drei Jahren wird an der Ortsumgehung Rhaunen gebaut, einem maßgeblichen Teil der Baumaßnahme L190/neu, umgangssprachlich „Hunsrückspange“ genannt, mittels der der Verkehrsfluss zwischen der Hunsrückhöhenstraße (B327) bei Morbach, der B50 neu mit dem Hochmoselübergang und Flughafen Hahn sowie im Süden der B41 bei Idar-Oberstein nachhaltig verbessert werden soll.







