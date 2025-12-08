Hunsrückspange: Im Sommer soll Straßenausbau beginnen

Das Bautempo an der Hunsrückspangenbrücke unweit von Rhaunen sorgt weiter für Diskussionsstoff und Skepsis, ob es noch etwas wird mit dem geplanten Lückenschluss der L190 bis Herrstein. Dazu gibt es nun beruhigende Nachrichten vom LBM.
Seit drei Jahren wird an der Ortsumgehung Rhaunen gebaut, einem maßgeblichen Teil der Baumaßnahme L190/neu, umgangssprachlich „Hunsrückspange“ genannt, mittels der der Verkehrsfluss zwischen der Hunsrückhöhenstraße (B327) bei Morbach, der B50 neu mit dem Hochmoselübergang und Flughafen Hahn sowie im Süden der B41 bei Idar-Oberstein nachhaltig verbessert werden soll.