Bürgermeisterwahl am 22. März: Hunsrückspange: B50 und B421 könnten als Vorbild dienen
Beim Thema „Hunsrückspange“ sind sich die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ziemlich einig: Gewählt wird am 22. März.
„Wie stehen Sie zur Hunsrückspange?“, wollten wir von den sieben Kandidaten und Kandidatinnen wissen, die am 22. März bei der Urwahl zum Bürgermeister beziehungsweise der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen antreten. „Muss die Straßenverbindung vom Hahn zur B41 jetzt endlich zügig umgesetzt werden?