Bürgermeisterwahl am 22. März Hunsrückspange: B50 und B421 könnten als Vorbild dienen 07.03.2026, 19:00 Uhr

i Die Bauarbeiten an der Hunsrückspange werden in diesen Tagen wieder aufgenommen. Die Rhauneltalbrücke steht längst, im Sommer soll nun die Ortsumfahrung Rhaunen angegangen werden. Reiner Drumm

Beim Thema „Hunsrückspange“ sind sich die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ziemlich einig: Gewählt wird am 22. März.

„Wie stehen Sie zur Hunsrückspange?“, wollten wir von den sieben Kandidaten und Kandidatinnen wissen, die am 22. März bei der Urwahl zum Bürgermeister beziehungsweise der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen antreten. „Muss die Straßenverbindung vom Hahn zur B41 jetzt endlich zügig umgesetzt werden?







