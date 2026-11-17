Kooperation über die Grenzen Hunsrücker Freundschaft zum französischen Park wächst Stefan Conradt 17.11.2026, 17:00 Uhr

i Fast wie zuhause: Eine Delegation aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald besuchte den französischen "Parc National de Foret". Mariam Landgraf

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald kooperiert in steigender Intensität mit dem französischen „Parc National des Foréts“. Delegationen besuchen sich gegenseitig, um den konstruktiven Austausch zu pflegen.

Die Freundschaft des Nationalparks (NLP) Hunsrück-Hochwald mit dem jüngsten französischen Schutzgebiet, dem „Parc National de Forêts“ an der Grenze zwischen den Verwaltungsregionen Grand-Est und Bourgogne-Franche-Comté, wächst. Nachdem eine Delegation aus dem Hunsrück Ende September zu Besuch im französischen „Wald-Nationalpark“ weilte, geht es diese Woche gemeinsam mit den französischen Kollegen zum „29.







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